Ordu’da Tartışma Kavgaya Dönüştü

GÖĞÜS VE KARNINDAN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Ordu’da iki kişi arasında çıkan bir tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda, bıçaklanan bir şahıs yaşamını yitirdi. Olay, Kabataş ilçesinin Yakacık Mahallesi’nde geçtiğimiz gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet bulunan Sefer P. (46) ile Mesut Aksu (39) tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Sefer P., yanında bulunan bıçakla Mesut Aksu’yu göğüs kafesi ve karın bölgesinden bıçakladı. Olayın ardından Sefer P. kaçtı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, evli ve üç çocuk babası olan Mesut Aksu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayı gerçekleştiren Sefer P., jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları neticesinde yakalandı ve gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.