Ordu’da Tefecilik Operasyonuyla 3 Gözaltı

TEFECİLİK OPERASYONUNDA GÖZALTILAR

Ordu merkezli olarak gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan kişiler, adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ordu’nun Altın Ordu ve Fatsa ilçeleri ile Konya ilinde tefecilik suçuna yönelik arama ve yakalama işlemleri gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN BELGELER

Yapılan aramalarda, 50 adet senet, 15 adet çek, bir müşteki ile şüpheli arasında imzalanan alacak verecek protokolü, bir müştekiye ait vekaletname ve alacak verecek kaydı olan belgeler ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak E.K. (54), G.Y. (45) ve H.K. (43) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından, şüpheliler Ordu Adliyesine sevk edildi ve burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.