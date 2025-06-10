Ordu’da Tekstil Sektörüne Yönelik Kurs

ORDU’DA YENİ İSTİHDAM FIRSATLARI

Ordu’da tekstil sanayisinde çalışmak isteyenler, “Dokuma Konfeksiyon Makineci Kursu” projesinin desteğiyle kentteki fabrikalarda iş imkanı buluyor. Altınordu Halk Eğitim Merkezi, Ordu İŞKUR Müdürlüğü ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, tekstil fabrikalarının işçi ihtiyacını karşılamak amacıyla bir proje başlattı. Bu proje çerçevesinde kursa katılanlar, kentteki tekstil fabrikalarında 10 hafta boyunca makine dikişi, overlok ve reçme gibi konularda uygulamalı eğitim alıyor. Şimdiye kadar kursu başarıyla tamamlayan 200 kişi, kentteki fabrikalarda işe başlama fırsatı yakaladı.

KURSUN ÖNEMİ VE HIZI ARTIRAN YÖNTEMLER

Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Topal, devlet ve özel sektör iş birliğiyle açtıkları kurslara bir yenisini eklediklerini belirtti. Kursları sınıf ortamından çıkarıp iş yerlerine taşımalarının öğrencilerin sahada doğrudan eğitim alarak sektöre adapte olmalarını sağladığını ifade eden Topal, “Böylece istihdam oranını ciddi şekilde artırıyor.” dedi. Kursiyerlerin eğitim gördükleri fabrikalarda usta öğreticiler sayesinde işin tüm aşamalarını öğrenme imkanı bulduğunu ekleyen Topal, “Kursiyerlerimiz 10 haftalık eğitimlerinin ardından hiçbir sorun yaşamadan fabrikalarda işlerine devam edebiliyor.” şeklinde konuştu. İlk etapta kursa katılan 200 kişi, eğitim gördükleri fabrikalarda işlerine devam etme şansı buldu. İhtiyaç doğrultusunda ayrıca kursları açmaya devam edeceklerini ifade etti. Tekstil fabrikalarının kalifiye eleman sorununu çözmeye yönelik faydalı bir proje yürütüldüğünün altını çizen Topal, projeye destek veren kişi ve kurumlara teşekkür etti.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN PROJEYE DESTEK

Altınordu ilçesindeki bir tekstil fabrikasının müdürü Özgür Özay, sektöre personel yetiştirme konusunda düzenlenen kursu desteklediklerini ifade etti. Kursiyerlerin aldıkları eğitimle işi en ince detayına kadar öğrenebildiğini vurgulayan Özay, “Kursiyerlere uzman ekiplerimizce eğitimler veriliyor. Ardından kursiyerleri fabrikamızda istihdam ediyoruz.” dedi. Özay, kursu başarıyla tamamlayan herkesin kapılarının açık olduğunu belirterek, “Özellikle kadınlar istihdam açısından çok değerli. Bu sektör, el becerisi gerektiren bir sektör. Kadınlar bu konuda çok yetenekli. Onları proje kapsamında eğitim almaya bekliyoruz ve desteklerimizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu. Kursların artarak devam etmesini isteyen Özay, “Sektör olarak hem ara eleman hem de emekçi eleman açısından açığımız var. Dolayısıyla bu projeyi çok yerinde buluyoruz.” dedi.

KURSİYERLERDEN İYİLEŞTİRİCİ DENEYİMLER

Kursiyer Esra Genç, proje sayesinde aldığı eğitimin ardından iş sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti. Kurs duyurusunun hemen ardından başvuruda bulunduğunu belirten Genç, “Kurs boyunca işin tüm inceliklerini öğrenme fırsatı bulduk. Makineleri kullanmayı öğrendik. Elbiseleri dikmeyi öğrendik. Bize bu imkanı verdikleri için kurum temsilcilerine ve fabrika sahiplerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Ayrıca Sevda Koç, eğitimlerinin çok faydalı geçtiğini ve iş imkanı sağlandığı için mutlu olduğunu söyledi. Koç, eğitim sayesinde birçok bilgi edindiğini belirterek, “İlk başta dikiş makinesine oturmayı bile bilmiyordum. Şimdi kendi paramı kazanıyorum. Hem öğrendim hem işe girdim.” ifadesini kullandı.