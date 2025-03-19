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Ordu’da Tır Devrildi: 1 Yaralı

KAZA AYRINTILARI

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında besi yemi yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanıyor. Kaza, Turnasuyu Mahallesi Ordu-Giresun yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ferda Gültaş’ın kullandığı Scania marka 61 K 11522 plakalı besi yemi yüklü tır, kontrolden çıkarak savruldu. Savrulan tır, kaldırıma çıkarak bir evin bahçesine devrildi. Bu sırada tırda bulunan yemler de kaldırım ve yola dağıldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralı olan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından tır, olay yerine ulaşan bir vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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