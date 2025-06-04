Ordu’da Toplantı Gerçekleştirildi. Hayvanları Koruma Kanunu Görüşüldü. Bilgilendirme Yapıldı. Başkanlar Katıldı

ORDU’DA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Ordu ilinde Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi. Valilikten yapılan duyuruya göre, toplantı Vali Muammer Erol’un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden mühendis Ufuk Bahçeci, katılımcılara bir sunum yaparak, 7527 sayılı kanunla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikler doğrultusunda belediyelerin yapması gereken işler ve yükümlülükler hakkında detaylar paylaştı.

BELEDİYELERDEN GÖRÜŞMELER

Toplantı esnasında ilçe belediye başkanları, hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanları ile ilgili sürdürülen çalışmaların ilerleme durumu hakkında katılımcılara bilgi sundu. Toplantıya ayrıca Vali Yardımcıları Hacı Mehmet Kara ve Ayhan Durmuş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, ilçe belediye başkanları ve kurumsal yetkililer de iştirak etti.