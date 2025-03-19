Ordu’da Trafik Denetim Raporu Açıklandı

DENETİMLERİN SONUÇLARI

Polis ekipleri, Ordu’da trafik kazalarını azaltma amacıyla yürüttüğü denetimlerde son bir haftada toplam 21 bin 854 araç ve sürücüyü kontrol ediyor. Emniyetin yaptığı açıklamada, bu süre zarfında Ordu genelinde 47 yaralanmalı trafik kazasının gerçekleştiği ve bu kazalarda 73 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

CESAL HİMETSİZLİKLER VE CEZALAR

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafik kazalarını azaltmak için gerçekleştirdiği denetimlerde, 18 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 119 sürücüye modifiyeli araç kullanımından, 51 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 123 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 791 sürücüye hız sınırlarını aşmaktan, 125 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 123 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan ve 228 sürücüye kask kullanmaktan cezai işlem uyguladı.

DENETİMLERİN DEVAMLIĞI

Ekipler, gerçekleştirdikleri diğer denetimlerle birlikte toplamda 21 bin 854 aracı kontrol etti ve 3 bin 98 sürücüye çeşitli maddelerden işlem yaptı. Ayrıca, 51 araç trafikten men edilirken, 18 sürücünün ehliyetine el konuldu. Denetimlerin devam edeceği ifade edildi.