Ordu’da Trafik Denetimi Yapıldı

TRAFFIC ACCIDENTS IN ORDU

Ordu’da polis ekipleri, trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerini gerçekleştirdi. Son bir haftada, 15 bin 905 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, trafik güvenliğine katkı sağlandı. Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu süre zarfında Ordu genelinde 34 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği ve bu kazalarda toplam 45 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

PENALTILAR VE CEZALAR

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, denetimler çerçevesinde yaralanan sürücüler için gerekli önlemleri almayı sürdürüyor. Kontroller sırasında, 50 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 104 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 40 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 64 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 910 sürücüye hız sınırlarını aşmaktan, 104 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 70 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan ve 93 motosiklet sürücüsüne de kask kullanmamaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

DENETİM SONUÇLARI VE GELECEK PLANI

Ekiplerin yaptığı diğer denetimlerle birlikte toplamda 15 bin 905 araç kontrol edilerek, 2 bin 935 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden işlem yapıldı. Ayrıca, 23 araç trafikten men edildi ve 50 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. Denetimlerin sürmeye devam edeceği ifade edildi.