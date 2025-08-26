Ordu’da Trafik Denetimleri Gerçekleşti

DENETİMLERİN SONUÇLARI

Ordu’da polis ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde son bir haftada toplamda 17 bin 222 araç ve sürücü kontrol edilmiştir. Emniyet yetkilileri yapılan açıklamada, bu süre zarfında Ordu genelinde 48 yaralanmalı ve 1 ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 63 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmiştir.

KONTROL EDİLEN SUÇLAR

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla çeşitli denetimler gerçekleştirmiştir. Bu denetimler sırasında, 50 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 82 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 47 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 63 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 615 sürücüye hız sınırlarını aşmaktan, 93 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 294 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan, 308 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan ve 1 sürücüye drift yapmaktan cezalar uygulandı.

GENEL VERİLER VE DEVAM EDEN DENETİMLER

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerle birlikte toplam 17 bin 222 araç kontrol edilmiştir. Bu denetimlerde 3 bin 520 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapılmış, 50 araç trafikten men edilmiş ve 45 sürücünün ehliyeti geri alınmıştır. Denetimlerin devam edeceği belirtilmektedir.