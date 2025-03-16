Ordu’da Trafik Kazası: 2 Ölü

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDENLER

Ordu’nun Fatsa ilçesinde cip ile motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Bolaman Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde akşam saatlerinde oldu.

KAZADA YARALILAR VE MÜDAHALE

Edinilen bilgiye göre, Fevzi K. yönetimindeki FB 312 CL yabancı plakalı cip, Dursun Kulaksız idaresindeki 52 ES 431 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yoldan savruldu. Motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Muammer Aydın, ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerinin sonrasında Dursun Kulaksız ve Muammer Aydın’ı Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdiler. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.