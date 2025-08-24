Haberler

Ordu’da Traktöre Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA ANI VE DETAYLARI

Ordu’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında park halindeki traktöre çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Ordu-Samsun kara yolu üzerinde, Fatsa ilçesinin Güvercinlik Mahallesi’nde saat 05.45 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ordu’dan Samsun yönüne seyahat eden Mehmet Demir’in kullandığı 55 FZ 362 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kara yolu dışında park halinde bulunan 52 KC 314 plakalı traktöre çarptı.

OLAY YERİNDE YAPILAN MÜDAHALE

Kaza ihbarının ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Demir’in cenazesi, yapılacak otopsi işlemleri için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA HAKKINDAKİ BİLGİLER

Mehmet Demir’in Samsun’un Terme ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve fındık patoz işleminde çalışmak için bölgeye geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Kürek Şampiyonası Tamamlandı

Edirne'de gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, yaklaşık 400 sporcu ile tamamlandı. Fenerbahçe, 19 ve 17 yaş altı kategorilerinde şampiyonluk kazandı; ödüller yerel yetkililerce verildi.
Haberler

Kırmızı Et Ürünlerinde Tağşiş Devam Ediyor

Türkiye'de kırmızı et ürünlerinde, köfte ve sucuk gibi gıda maddelerinde kanatlı etleri ve organ etlerinin kullanımı devam ediyor, cezalar etkili olmuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.