Ordu’da Traktöre Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA ANI VE DETAYLARI

Ordu’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında park halindeki traktöre çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Ordu-Samsun kara yolu üzerinde, Fatsa ilçesinin Güvercinlik Mahallesi’nde saat 05.45 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ordu’dan Samsun yönüne seyahat eden Mehmet Demir’in kullandığı 55 FZ 362 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kara yolu dışında park halinde bulunan 52 KC 314 plakalı traktöre çarptı.

OLAY YERİNDE YAPILAN MÜDAHALE

Kaza ihbarının ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Demir’in cenazesi, yapılacak otopsi işlemleri için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA HAKKINDAKİ BİLGİLER

Mehmet Demir’in Samsun’un Terme ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve fındık patoz işleminde çalışmak için bölgeye geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.