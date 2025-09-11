Ordu’da Ücretsiz Su İkramı Başlatıldı

İŞLETME SAHİBİNDEN ÜCRETSİZ SU HİZMETİ

Ordu’da bir işletme sahibi, yorgun düşen vatandaşların dinlenebilmesi için ücretsiz su servisi sağlıyor. Altınordu ilçesindeki Şahincili Mahallesi’nde bilgisayar malzemeleri satan Mertcan Mercan, Ordu Devlet Hastanesi’nin yokuşunu yaya olarak çıkan bazı kişilerin yorulduğunu gözlemledi.

VATANDAŞLARIN YORULDUĞUNU GÖRÜYOR

İş yerinin önüne masa, sandalye ve su koyan Mercan, insanların görebilmesi için “Otur dinlen suyunu iç. Ücretsizdir” yazısını ekliyor. Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane yolunun yokuş olması sebebiyle yürüyen bazı vatandaşların yorulduğunu fark ettiğini ifade etti. “Özellikle yaşlı vatandaşlarımız yorulup dinlemeye yer arıyordu. Önce oturmaları için sandalye koyduk. Ardından da masa üzerine koyduğumuz sularla ücretsiz ikram yapmaya başladık. Uygulamanın insanlar için iyi olduğunu düşünüyoruz. Onların hayır dualarını almak bizi mutlu ediyor.” dedi.

VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN

Ücretsiz su ikramından faydalanan Seyhan Kaya, “Hastaneye giderken yoruldum. Burayı görünce bir süre oturup dinlendim. Suyumu içtim. Bunu yapanlardan Allah razı olsun.” şeklinde konuştu. Öte yandan, işletmenin başlattığı uygulama sosyal medyada büyük destek gördü.