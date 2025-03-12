Ordu’da Uçuruma Yuvarlanan Patpat: 2 Yaralı

PATPAT ARACININ KAZASIYLA YARALANANLAR VAR

Ordu’nun Korgan ilçesinde, tarım aracı olarak bilinen patpatın bir uçurumdan düşmesi sonucunda iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Tepealan Mahallesi’nde sokakta ilerleyen Recep Dar’ın kullandığı patpat, aksının kırılması neticesinde yol kenarına savrularak metrelerce aşağı yuvarlandı.

KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda patpatın sürücüsü Recep Dar ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Korgan Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın anı, bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntüler hadiseyi saniye saniye yansıtıyor. Kazayla ilgili olarak inceleme işlemleri başladı.