Ordu’da Uyuşturucu Çetesi Üyesi Şüpheli Tutuklandı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Ordu’ya gelen S.N.G.M. isimli şüpheliyi yakaladı.
MİDESİNDEN UYUŞTURUCULAR ÇIKTI
Risk analizi çalışması sonucunda, şüphelinin yutma yöntemiyle vücuduna uyuşturucu madde almış olabileceği değerlendirildi. Yapılan röntgen ve tomografi sonuçları, şahsın midesinde uyuşturucu madde olduğunu ortaya koydu. Şahsın midesinden toplamda 20 parça halinde 198,72 gram metamfetamin ele geçirildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.