Ordu’da Uyuşturucu Çetesi Üyesi Şüpheli Tutuklandı

ordu-da-uyusturucu-cetesi-uyesi-supheli-tutuklandi

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Ordu’ya gelen S.N.G.M. isimli şüpheliyi yakaladı.

MİDESİNDEN UYUŞTURUCULAR ÇIKTI

Risk analizi çalışması sonucunda, şüphelinin yutma yöntemiyle vücuduna uyuşturucu madde almış olabileceği değerlendirildi. Yapılan röntgen ve tomografi sonuçları, şahsın midesinde uyuşturucu madde olduğunu ortaya koydu. Şahsın midesinden toplamda 20 parça halinde 198,72 gram metamfetamin ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündem

Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Gündem

Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Gündem

Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Gündem

Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.