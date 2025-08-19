Ordu’da Uyuşturucu Operasyonları Gerçekleşti

ORDU’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ordu’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 3 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, 10 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

SON DÖNEMDE YAPILAN OPERASYONLAR

Ekiplerin son bir haftalık süre içinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 2 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 9 gram sentetik kannabinoid ve 90 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, savcılığa sevk edildi ve tutuklandı. 10 şüpheli ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem ile karşılaşabiliyor.

UYUŞTURUCUYA KARŞI MÜCADELE DEVAM ETMEKTE

Uyuşturucu ile yapılan mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. Bu kapsamda, il genelindeki çalışmaların daha da artırılarak devam etmesi planlanıyor.