Ordu’da Uyuşturucu Operasyonları Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU DETAYLARI

Ordu’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 2 şüpheli tutuklandı, ayrıca 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 15,85 gram esrar, 13,55 gram metamfetamin, 111,87 gram sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza ve 5 adet ecstasy ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ İŞLEMLER

Gerçekleştirilen bu çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Ayrıca toplamda 12 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı. Ekiplerin, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Bucak’ta Silahlı Saldırıda İki Yaralı

Bucak'ta alacak verecek tartışması nedeniyle oto galeri sahibi A.A., rakibi Mustafa K.'ye silahlı saldırıda bulunurken, kazaen yoldan geçen bir kadın da yaralandı.
İsrail Hükümeti Hatalar Yapıyor

Belçika ve Almanya başbakanları, Gazze'deki askeri saldırıları kınadı; Filistin'in tanınması için gereken koşulların henüz sağlanmadığını vurguladı.

