Haberler

Ordu’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU VE GÖZALTILAR

Ordu’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Polis ekipleri, Ünye ilçesinde durdurdukları bir otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Bu arama ile 97 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN HUKUKİ SÜRECİ

Gözaltına alınan şüpheliler T.T, C.Y. ve F.A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.T, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, C.Y. ve F.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bucak’ta Silahlı Saldırıda İki Yaralı

Bucak'ta alacak verecek tartışması nedeniyle oto galeri sahibi A.A., rakibi Mustafa K.'ye silahlı saldırıda bulunurken, kazaen yoldan geçen bir kadın da yaralandı.
Haberler

İsrail Hükümeti Hatalar Yapıyor

Belçika ve Almanya başbakanları, Gazze'deki askeri saldırıları kınadı; Filistin'in tanınması için gereken koşulların henüz sağlanmadığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.