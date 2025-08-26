Ordu’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU VE GÖZALTILAR

Ordu’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Polis ekipleri, Ünye ilçesinde durdurdukları bir otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Bu arama ile 97 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN HUKUKİ SÜRECİ

Gözaltına alınan şüpheliler T.T, C.Y. ve F.A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.T, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, C.Y. ve F.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.