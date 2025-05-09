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Ordu’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE OPERASYONU

Ordu’da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timleri, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

ARAMALARDA ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Gerçekleştirilen operasyonda, B.K. (38), T.K. (38) ve Z.B. (26) isimli şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 700 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 32 tabanca fişeği, 2 gram kubar esrar, 4 hassas terazi ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Gözaltına alınan şahıslar adli mercilere sevk edildi. B.K. ve T.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam edeceği bildirildi.

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