Ordu’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Uyuşturucu Operasyonları Sonucu Tutuklama

Ordu’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 1 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Son Bir Haftada Ele Geçirilen Uyuşturucular

Ekiplerin son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde 1 gram kokain, 14 gram metamfetamin, 18 gram sentetik kannabinoid ve 52 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı düşünülen 1 şüpheli gözaltına alındı ve sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Ayrıca toplamda 27 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılmış durumda.