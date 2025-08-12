Ordu’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

ORDU’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Ordu’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 7 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek için yürüttükleri çalışmalara devam ediyor.

SON BİR HAFTADA YAPILAN OPERASYONLAR

Ekiplerin son bir hafta içindeki çalışmaları neticesinde, 32,1 gram esrar maddesi, 0,24 gram metamfetamin, 448,1 gram sentetik kannabinoid, 42 adet sentetik ecza, 3 kök kenevir ve 0,85 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli mercilere sevk edildi. Bu şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Ayrıca, toplam 7 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldığı belirtiliyor. Uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden süreceği ifade ediliyor.