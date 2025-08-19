Ordu’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

OPERASYONDA İKİ ZANLI TUTUKLANDI

Ordu’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altın Ordu ilçesinde “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik bir operasyon düzenliyor.

ARAMA SONUCUNDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Polis ekipleri, şüpheliler B.T. ve Ş.K’nin üzerinde yaptıkları aramada 90 adet sentetik ecza ele geçiriyor. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanıyor.