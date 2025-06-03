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Ordu’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYGULANAN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Ordu’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalara devam ediyor. Son bir haftada yapılan çalışmalar sonucunda, 8 gram metamfetamin, 32 gram sentetik kannabinoid, 3,16 gram esrar ve 5,8 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALAR

Elde edilen bulgular çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, toplamda 13 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının artarak devam edeceği bildirildi.

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