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Ordu’da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SONUCU TUTUKLAMALAR

Ordu’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yürüttükleri çalışmalara devam ediyor.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARLARI

Ekiplerin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 86,82 gram metamfetamin, 459 gram esrar ve 1,30 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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