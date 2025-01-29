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Ordu’da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

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ORDU’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Ordu’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 4 şüpheli tutuklandı, 19 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele alanındaki çalışmalarını aktif şekilde devam ettiriyor.

SON ÇALIŞMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Ekiplerin son bir hafta içinde yürüttüğü operasyonlar sonucunda 8 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid, 20 gram esrar ile 22 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli, “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçuyla tutuklanırken, 19 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

MÜCADELENİN DEVAM EDECEĞİ VURGULANDI

Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceği duyuruldu. Ekiplerin bu konuda daha fazla önlem alacağı ve vatandaşların da destek vermesi gerektiği ifade ediliyor.

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