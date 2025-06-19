Ordu’da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama

UYGULANAN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SONUCUNDA TUTUKLAMALAR OLDU

Ordu’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları neticesinde 9 kişi tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek için sürdürülen çalışmalar hız kazanıyor.

SON BİR HAFTADA ÖNEMLİ BULGULAR ELDE EDİLDİ

Ekipler, son haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 7 adet sentetik ecza, 19 gram metamfetamin ve 36 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. Bu çalışmalar sonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanırken, 11 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem başlatıldı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE SÜRECEK

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlar, toplum sağlığını koruma ve uyuşturucu ile mücadele amacıyla sürekli bir şekilde uygulanmaya devam edecek.