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Ordu’da Yabancı Kişi Yakalandı

TERÖR ÜYESİ YAKALANDI

Ordu’daki jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, terör örgütü DEAŞ’a üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu bir kişi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, yürüttüğü istihbarı çalışmalarda, “DEAŞ-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçuyla hakkında yakalama kararı bulunan 32 yaşındaki D.H.G.E.’nin Ünye ilçesinde gizlendiğini belirledi.

OPERASYONUN DETAYLARI

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı istihbarat, TEM ve asayiş ekipleri, şüpheliyi saklandığı yerde yakalamak amacıyla bir operasyon düzenledi. Yapılan müdahale sonrası D.H.G.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

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