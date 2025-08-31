Ordu’da yaşayan Türkler dikkat çekiyor

ORDA DOĞUMLULARIN GÖÇ DALGASI

1989 yılından itibaren yaşanan göç dalgası, Japon hükümetinin Ordu doğumlu bireyler için sert önlemler almasına yol açtı. Nagoya’da bulunan Türk nüfusunun büyük bir kısmı, yüzde 90 oranında, Ordulular tarafından oluşturuluyor. Peki, neden Ordu? Bu durumun kökenleri 1989 yılına dayanıyor. Bu yıllarda Hayri Bey isimli bir kişi, çalışmak amacıyla Japonya’ya gidiyor ve burada kendine yeni bir yaşam kurduktan sonra akrabalarını da yanına davet ediyor. Zaman içerisinde, Hayri Bey’in izlediği yolu takip eden akrabaları ve tanıdıkları da ülkeye giriş yaparak kaçak işçi olarak çalışmaya başlıyor. 1980’lerde başlamış olan ve hızla büyüyen bu göç hareketinin önüne geçilemeyiyor.