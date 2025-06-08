Ordu’daki Olayda Bir Şüpheli Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI VE SORUŞTURMA

Ordu’nun Altınordu ilçesinde E.K.’nın (68) evinin bahçesinde cansız bedeniyle ilgili başlatılan soruşturmada, 4 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan biri tutuklandı. Bu trajik olay, 4 Haziran tarihinde Alembey Mahallesi’nde meydana geldi. E.K., evinin bahçesinde başına ezici ve kesici bir aletle vurulmuş halde bulundu.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMA

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle birlikte, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, olayla bağlantılı oldukları belirlenen S.G. (41), U.N. (62), A.U. (49) ve Y.B. (60) gözaltına alındı. Jandarmada gerçekleştirilen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G., sulh ceza hakimliğince ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler U.N., A.U. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.