Haberler

Ordu’daki Tünelde Fındık Patozu Devrildi

KAZANIN AYRINTILARI

Ordu’da meydana gelen bir trafik kazasında fındık patozunun tünelde devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Ordu Yeni Çevre Yolu’nun Boztepe Tüneli’nin Samsun yönünde gerçekleşti.

SURUCU HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre, Giresun’dan Samsun’un Terme ilçesine gitmekte olan Samet Ö.’nün kullandığı traktör ve bağlı patoz, tünel içerisinde kaza yaparak yan yattı. Kazanın ardından yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kazanın ardından yaklaşık yarım saat süren çalışmalarla traktör ve patoz yoldan kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Genç Porsuk Çayı’na düştü, kurtarıldı

Eskişehir'de alkol alan bir genç, Porsuk Çayı'na düştü ve kayboldu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haberler

Yenice’de Otomobil İneğe Çarptı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobile çarpan inek telef oldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İnek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.