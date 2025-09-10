Ordu’daki Tünelde Fındık Patozu Devrildi

KAZANIN AYRINTILARI

Ordu’da meydana gelen bir trafik kazasında fındık patozunun tünelde devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Ordu Yeni Çevre Yolu’nun Boztepe Tüneli’nin Samsun yönünde gerçekleşti.

SURUCU HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre, Giresun’dan Samsun’un Terme ilçesine gitmekte olan Samet Ö.’nün kullandığı traktör ve bağlı patoz, tünel içerisinde kaza yaparak yan yattı. Kazanın ardından yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kazanın ardından yaklaşık yarım saat süren çalışmalarla traktör ve patoz yoldan kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.