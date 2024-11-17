Ordu Günleri’nde Ordulular Coşku Duydu!

Ordu Dernekler Federasyonu’nun her yıl düzenlediği ‘Ordu Tanıtım Günleri’ etkinliği Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi. Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekleri Federasyonu (ORDEF) tarafından düzenlenen bu yılki etkinlikte Ordulular bir araya geldi. 13’üncüsü yapılan etkinlikte, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekleri Federasyonu (ORDEF) birlikte yer aldı.

Yöresel tatlar ziyaretçilere sunuldu. Etkinlikte, fındık çorbası, yahni, cevizli helva, balık ekmek, lahana sarması, turşu, su böreği, fındıklı baklava gibi birçok lezzet ikram edildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Büyük bir coşku, büyük bir katılım var, yoğunluk var bu da bizi memnun ediyor. Çünkü biz Ordu ve İstanbul arasında gönül köprüsü kurmak istedik böylece hem hemşerilerimizle hasret giderelim hem de hemşerilerimizle birlikte gelen misafirlerimize hem Ordu’nun güzelliklerini gösterelim” şeklinde konuştu.

yoğun HEMŞERİ BULUŞMASI

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Ordu tanıtım günlerimizin 4’üncü günü yoğun bir hemşeri buluşması gerçekleştiriyoruz. İstanbul ve çevresinden hemşerilerimizin memleket havasını almak, hasret gidermek, düşüncelerini iletmek, başkanlarını görmek ve Ordu lezzetlerini tatmak adına Yenikapı etkinlik alanına geldiğini görüyoruz” dedi.

GÜZEL BİR ORTAM

Tanıtım günlerine katılan Hamza Yıldız, etkinliği değerlendirerek, “Etkinlik çok güzel, rağbet baya güzel, insanlar hepsi gelmiş gelmeye devam ediyorlar. Memleket buluşması gibi bir şey burası, güzel bir ortam” açıklamasını yaptı. Emine Alkoyun, “Bu sene her senekinden daha güzel buldum. Memleketimizin insanlarını görmek daha bir güzel” dedi.

HAKİKİ BALIN ÖNEMİ

Bal üreticisi Abdülkadir, “Balımız kalitelidir. Fatsa İslamdağı balıdır. Balımızda şeker, glikoz hile yoktur. Hakiki bal, orijinal bal süner, hakiki bal donar” ifadeleriyle kaliteli balın önemine vurgu yaptı. (DHA)