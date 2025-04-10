Ordu Komutanı El-Burhan, İhlalleri Redetti

SAVAS NEDENİYLE MÜZAKERELER ÜSTÜNDE GÖLGESİYLE DEVAM EDİYOR

Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdel Fattah el-Burhan, Hızlı Destek Güçleri ile müzakere masasına oturma çağrılarını reddediyor. Bu durum, savaşın yakında sona ermesi umudunu da tüketiyor. Eski Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok, el-Burhan’ın sürekli reddi altında, Sudan’daki tüm tarafları savaşın acilen sonlandırılması için müzakerelere zorlamak amacıyla uluslararası toplumdan daha fazla baskı talep etti.

MÜZAKERELERİN KABUL EDİLMEMESİ SAVAŞI DERİNLEŞTİRİYOR

Ordu komutanı el-Burhan, birkaç gün önce Fransız Ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, Hızlı Destek Güçleri ile müzakere etmeyi kabul etmediğini ve savaşın devam edeceğini ifade etti. Hamdok, Sudan krizinde “askeri bir çözümün tartışmaya açılmadığını” vurguladı ve el-Burhan liderliğindeki ordunun, uluslararası medya ve resmi açıklamalarda belirtilen ek bölgeler üzerindeki kontrolle Hızlı Destek Güçleri’ne karşı üstün gelemeyeceğini belirtti.

Savaşın sürdürülmesi yönündeki ısrarcı tutum devam ederken, Sudan’daki Demokratik Devrimci Akım lideri Yaser Arman, savaş süresince sivillerin ihlallerden korunması amacıyla ulusal bir komite kurulmasını önerdi. Son aylarda Sudan ordusu, sivillere yönelik ihlaller yapmakla suçlandı; bu ihlaller, bazı yerel ve uluslararası insan hakları grupları tarafından “savaş suçları” olarak tanımlandı. Son dönemde meydana gelen dikkat çekici bir olayda, Darfur’da bir halk pazarının bombalı varillerle vurulması sonucu yaklaşık 1509 kişi –çoğunluğu kadın ve çocuk– hayatını kaybetti.

Ek olarak, Khartoum’daki her gün gerçekleşen etnik temellere dayalı intikam operasyonları ve saha infazlarına dair görüntüler de kaydediliyor. Sivillere yönelik ihlallerin durdurulması için Arman, sivillerin güvenliğini ve haklarını koruyacak bir komite talep ediyor. Bu komite, etkili Sudanlılardan seçilecek üyelerin, iç ve dış baskı oluşturarak ülke genelinde sivillerin yaşam, güvenlik, yardım ve barınma haklarının korunmasını sağlamayı amaçlayacak.

Son günlerde “Acil Durum Avukatları” grubu ve Sudan Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi, Sudan ordusu ve ona bağlı milislerin Khartoum’un güneyinde gerçekleştirdiği toplu infaz operasyonlarını belgeledi. Sudan ordusu, insan hakları ihlalleri konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. Sudan Komünist Partisi lideri Saleh Mahmoud, sivillere yönelik işlenen ihlallerin dünyanın en vahim uluslararası suçları arasında yer aldığını belirtti ve bir cephe kurulmasının gerekliliğini vurguladı.

Sudan halkı, savaşın getirdiği yıkım, gıda ve ilaç eksikliği gibi sorunlar nedeniyle giderek zor bir süreçten geçiyor. Uluslararası kuruluşlar, Sudan’a insani yardım sağlamaya çalışırken, özellikle ABD’nin kalkınma ajansı ile ilgili finansman kesintileri yardımları azaltıyor. Norveç Mülteci Konseyi, uluslararası finansman eksikliği nedeniyle, Sudan’daki insani programlarını askıya alacağını duyurdu. Genel Sekreter Jan Eyglan, bu kararın, gübre gibi temel programların azaltılmasını zorunlu kıldığını ve çiftçi desteklerinin kesilmesinin gıda krizini derinleştireceğini ifade etti. Sudan’da yerinden edilmiş kamplar, savaş yüzünden zor duruma düşen halkın en çok uluslararası gıda yardımlarına bağımlı olduğu bir ortamda yaşam mücadelesi veriyor.