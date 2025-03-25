Ordu Pars Spor 2. Lig’e Yükselmek İstiyor

BAŞARILI PERFORMANS

TFF Kadınlar 3. Lig 22. Grup’ta mücadele eden Ordu Pars Spor, 7 hafta boyunca kalesinde gol görmeden ve 27 gol atarak büyük bir başarı elde etti. beIN SPORTS’un desteklediği ‘Amatör Ruh Profesyonel Destek’ projesinden yararlanan takımın hedefi, namağlup bir şekilde 2. Lig’e yükselmek. Ordu Pars Spor, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Takım, hiç gol yemeden mücadele ederken, rakip ağlara 27 gol bırakarak şampiyonluk yolunda önemli bir ivme kazandı. beIN SPORTS’un desteğiyle daha da güçlenen Ordu Pars Spor, sergilediği performansla TFF Kadınlar 2. Lig’e yükselmeyi hedefliyor.

KADIN SPORUNA YATIRIM

Kulüp Başkanı Demet Canlı, Ordu Pars Spor’un kadın sporuna yaptığı yatırımlara dikkat çekti. “Pars Spor Kulübü, 2019 yılında kuruldu. Futbol, voleybol ve yüzme branşlarımız var ve tüm takımlarımız kadınlardan oluşuyor. Şu anda 90’a yakın lisanslı sporcumuz var. Futbol takımımız daha önce 3. Lig’de mücadele etti ama play-offlardan geri döndü. Bu sene 2. Lig hedefi için altyapımızı güçlendirdik ve çok çalışıyoruz” dedi.

Canlı, beIN SPORTS’un kendilerine sağladığı maddi ve moral desteğin önemini vurgulayarak, “Açıkçası başarımızdaki motivasyon kaynaklarından biri de beIN SPORTS’un bize sponsor olması. Geçen yıl başlatılan ‘Amatör Futbola Profesyonel Destek’ projesi ile amatör spor kulüplerine destek oluyorlar. Play-off’tan dönen bir takım olarak biz de bu destekten faydalandık. Formalarımızı yaptırdılar ve ulusal basında yer almamıza yardımcı oluyorlar. Bu, bizim ve oyuncular için geleceğe daha güvenli bakabilmek adına çok önemli” diye konuştu.

Takımın Teknik Direktörü Murat Konanç, disiplinli ve sistemli bir çalışma ile başarıya ulaştıklarına dikkat çekti. “Bizim hedefimiz yalnızca 2. Lig’e çıkmak değil, aynı zamanda Milli Takıma oyuncu kazandırmak. Kızlarımız sahada büyük bir mücadele veriyor. Gol yemememiz disiplinli futbolumuzdan kaynaklanıyor ve bu başarıyı sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Takımın 16 yaşındaki kalecisi Yağmur Yavuz, bu başarıda disiplinin önemli bir rol oynadığını belirtti. “Buraya gelene kadar çok emek verdik. Babamın desteği çok büyük. Hasta olsam bile idmanları hiç bırakmadım” dedi ve takımın başarısının bireysel fedakarlıklarla desteklendiğini söyledi.

Takımın milli sporcularından ve gol kraliçesi Ceren Güzelhan, bu sezon 9 gol kaydederek takımın en golcü ismi oldu. Güzelhan, “Geçen yıl 2. Lig hedefimizin kapısından döndük. Bu yıl namağlup bir şekilde 2. Lig’e çıkmak istiyoruz ve şu ana kadar çok iyi gidiyoruz” ifadelerini kullandı.