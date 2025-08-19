Ordu Şehir Hastanesi’nde Çalışma Odası

ŞEHİR HASTANESİ’NDE ÇALIŞMA ODASI DÜZENLENECEK

Ordu Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, önümüzdeki yıl hizmete alınması planlanan 1200 yataklı Şehir Hastanesi’nde basın çalışanları için bir çalışma odası oluşturulacağını açıkladı. Ordu İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Erkan Güngör, Müdür Tüzün’ü makamında ziyaret ederek, hastanedeki basın mensupları için çalışma odası talebini iletti.

BASIN MENSUPLARI İÇİN MÜJDE

Tüzün, basın mensuplarının hastane içindeki çalışma odası isteğini olumlu karşıladıklarını ifade ederek, “Ordu Şehir Hastanesi mevcut hastanelerimizin kapasitesinden 7-8 kat daha büyük. Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede basın mensubu arkadaşlarımız için çalışma odası düzenlemeye karar verdik. Arkadaşlarımız hastaneye haber amaçlı geldiğinde bu odayı kullansın ve haberlerini buradan geçsin istiyoruz. Bu çalışmamız Ordu basınına müjde olsun. İnşallah gazeteciler, hastanemiz ve Ordu için güzel haberlere imza atarlar. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Güngör ise taleplerini olumlu karşılayan Tüzün ve ekibine teşekkür ederek, bu düzenlemenin basın mensuplarının çalışma koşullarını iyileştireceğini belirtti.