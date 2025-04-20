Ordu, Şelaleleriyle Turizm Merkezidir

ORDU’NUN DOĞAL GÜZELLİKLERİ VE TURİZMİ

Karadeniz’in göz alıcı güzellikleri, bol oksijenli yaylaları ve eşsiz kanyonlarıyla turizm alanında öne çıkan Ordu, son dönemdeki eriyen karlarla birlikte muhteşem şelaleleriyle de ziyaretçilerini ağırlıyor. Altınordu ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Karaoluk Mahallesi’ndeki Çiseli Şelalesi, yaklaşık 10 metreden su döküyor. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bu şelale, son günlerde yenilenen canlılığıyla ilgi çekiyor. Ziyaretçiler, şelaleye gelirken sık sık fotoğraf çekiyor ve bölgede yürüyüş yaparak keyifli vakit geçiriyor.

ŞELALELER ŞEHRİ ORDUNUN TANITIMI

Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “Şelaleler Şehri Ordu” sloganıyla başlatılan tanıtım projelerinin sonuçlarını vermeye başladığını belirtiyor. Yılmaz, kentin şelalelerinin vatandaşların favori vakit geçirme alanları haline geldiğini ifade ediyor. Ayrıca, dernek olarak bu tanıtım faaliyetlerini devam ettireceklerini de kaydediyor. Ordu’daki şelalelerin görülmesi gereken yerler arasında olduğuna dikkat çekiyor.