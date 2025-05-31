Ordu Triatlon Türkiye Kupası Başladı

ORDU TRIATLON TÜRKİYE KUPASI HEYECANI BAŞLADI

Ordu’da düzenlenen ‘Ordu Triatlon Türkiye Kupası’ yarışları büyük bir heyecanla başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen bu etkinliğin 6’ncısı Altınordu ilçesinde yapılıyor. Türkiye’nin dört bir yanından 20 ilden toplam 400 triatlet, yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele ediyor. Bu organizasyon, triatlonun üç branşının bir arada yer aldığı ve güç, koordinasyon ile zekanın aynı anda kullanıldığı bir yarışma olma özelliğini taşıyor. Kategoriler arasında Elit Erkekler, Elit Kadınlar, Genç Erkekler, Genç Kadınlar, Yıldız Erkekler, Yıldız Kadınlar, M3 Erkekler, M3 Kadınlar, Paratriatlon Erkekler, Paratriatlon Kadınlar, Yaş Grubu Erkekler ve Yaş Grubu Kadınlar yer alıyor. Yarışlar sonrasında başarılı olan sporcular için bir ödül töreni düzenleniyor.

YUSUF EFE GÜNDÜZ’ÜN TARİHİ BAŞARISI

Bu yılki Ordu Triatlon Türkiye Kupası’nda dikkat çeken bir isim, Ordu’nun ilk paratriatleti olan Yusuf Efe Gündüz oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına yarışan Gündüz, müsabakayı önde tamamlayarak Ordu’ya büyük bir gurur yaşattı. Varış noktasında coşkuyla karşılanan Gündüz, hedefinin “Los Angeles 2028 Olimpiyatları” olduğunu söyledi. Gündüz, “Parkur çok güzeldi. Ordu parkurunda ilk deneyimim oldu ancak başardım. Daha önce İstanbul Boğazı’nda yarışlara katıldım, 2’ncilik ve 1’incilik elde ettim. Ardından Milli Takım kampına seçildim ve paratriatlonda da paralimpik milli takım kamplarına katılmayı umuyorum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim” diye belirtti. Ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına Elit Kadınlar kategorisinde yarışan Selinay Tuğçe Kır da bu yarışta 3’üncülük elde etti.