Ordu’ya Sülün Salındı, Mücadele Başladı

KOKARCA İLE MÜCADELEDE YENİ ADIM

Ordu’da, doğayı koruma amaçlı gerçekleştirilen projelerin bir parçası olarak, 800 adet sülün doğaya salındı. Bu sülünler, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında kullanılıyor. Karadeniz Bölgesi’nde tarım alanlarında büyük zarar veren kahverengi kokarcaya karşı mücadele sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğanın dengesinden yararlanan önemli bir projeye imza attı.

SÜLÜNLERİN YETİŞTİRİLDİĞİ İSTASYONLAR

Akademik araştırmalar, sülünlerin bu zararlı böcekle beslendiğini gözler önüne seriyor. Bu doğrultuda, Samsun Gelemen ve İstanbul Polonezköy Sülün Üretim İstasyonlarında yetiştirilen 800 sülün, Ordu’nun Fatsa, Perşembe ve Çamaş ilçelerine bırakıldı. Fatsa ilçesinin Sazcılar Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Koç, bu üretim istasyonları hakkında bilgi verdi. Koç, “Sülünlerin kahverengi kokarcaya olan etkisi bilimsel araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Bu nedenle biz de vatandaşların gördüğü bu zarara karşı destek olmak amacıyla sülünleri doğaya salıyoruz” dedi.

Koç, projede başarılı olunması durumunda, kimyasal mücadelenin yanında biyolojik mücadelenin de devreye gireceğini belirtti. Ayrıca, bölgedeki sülünlerin korunması için vatandaşların duyarlılığının önemine dikkat çekti. Zararlının yoğun şekilde görüldüğü alanlarda, doğaya salınan sülünlerin çevre dostu bir çözüm sunması hedefleniyor. Programa, Fatsa Kaymakamı Avni Kula ile İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ekrem Oğurlu gibi ilgililerin de katıldığı belirtildi.