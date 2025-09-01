Ordu Yazıyorsa Ülkeyi Unutun!

1989 YILINDA BAŞLAYAN GÖÇ DALGASI

1989 yılında başlayan göç dalgası, Japon hükümetinin Ordu doğumlular için çeşitli sert tedbirler almasına yol açtı. Nagoya şehrinde yaşayan Türk nüfusunun büyük bir kısmını, yani yüzde 90’ını Ordulular oluşturuyor. Peki, neden Ordu? Bu durumun kökleri 1989 yılına kadar gidiyor. Bu tarihlerde Hayri Bey adında bir kişi, Japonya’ya çalışmak amacıyla gider ve burada kendi yaşamını kurarak akrabalarını da yanına almak için harekete geçer.

HAYRİ BEY’İN İZİNDEN GİDENLER

Zamanla Hayri Bey’in örnek alındığı akrabaları ve tanıdıkları da Japonya’ya giriş yaparak burada kaçak işçi olarak çalışmaya başlıyor. 1980’lerde başlayan ve hızla artış gösteren bu göç dalgasının önüne geçmekse, Japon hükümeti için pek mümkün olmuyor.