Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Hedefleri 100 Milyon

YUMURTA ÜRETİM HEDEFİ

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, şehirdeki yıllık yumurta üretim hedeflerini iki yıl içinde 100 milyon adede çıkarmak istediklerini ifade etti. Sezgi, kentte son yıllarda yumurta üretiminde dikkate değer bir artış yaşandığını ve sektörün oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, bu durumdan memnuniyet duyduklarını aktardı. Daha önce üretim ve pazarlama süreçlerinde yaşanan zorlukların giderildiğini dile getiren Sezgi, şu anda pazarlama konusunda hiçbir üreticinin sorun yaşamadığını söyledi. İlerleyen süreçte bu ivmenin artarak devam edeceğine inandıklarını vurgulayan Sezgi, “Ordu için yumurta sektörünün çok iyi şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz.” dedi.

ÜRETİMDEKİ ARTIZ VE DESTEKLER

Sezgi, Ordu’daki yıllık yumurta üretimini artırma hedeflerine dikkat çekerek, “Ordu’da yumurta üretimimiz yaklaşık 45 milyona ulaşmış durumda. Geçen yıllarda bu rakamın oldukça düşük kaldığını gözlemledik. Ancak son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle hem üretimde hem de işletmelerin konforunda önemli artışlar sağlandı.” şeklinde konuştu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in üretimin artırılmasındaki desteğine teşekkür eden Sezgi, “Önümüzdeki iki yıl içerisinde yeni yatırımlarla birlikte yumurta üretimimizi yıllık 100 milyona çıkarmak istiyoruz. Bu konuda yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

DEVLET DESTEĞİ VE YENİ YATIRIMLAR

Sezgi, yeni bir devlet desteğinin sektöre katkı sağlayacağını aktararak, “Yüzde 50 hibeli yarka desteği üreticilerimize sağlanacak ve başvuru süresi 13 Haziran’da sona erecek. Yumurta sektörüne girmek isteyenlere sesleniyorum; başvuru tarihine kadar başvurup bu sektörde yer alabilirler.” dedi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesine 40 milyon lira yatırımla yeni bir işletme kurulacağına da değinen Sezgi, bu işletmenin faaliyete geçmesiyle bölgenin yarka ihtiyacının dışa bağımlılığının ortadan kalkacağını vurguladı. Ordu’dan üretilen yumurtaların ihraç edildiğine de dikkat çeken Sezgi, diğer hedeflerinin ise ihracat rakamlarını artırmak olduğunu sözlerine ekledi.