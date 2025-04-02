Ordulu Balıkçılar: Bereketli Sezonu Tamamladık

SEZONUN BEREKETİ

Denizlerde 15 Nisan’da başlayacak av yasağı ile birlikte Karadenizli balıkçılar, bu sezon palamut ve istavrit balığı açısından oldukça bereketli geçirdiklerini ve şimdi sezonu kapatma hazırlıkları yaptıklarını belirtiyor. Avlanma sezonu, 1 Eylül 2024 tarihinde başladı ve 15 Nisan 2025 tarihinde sonlanacak. Karadeniz’deki balıkçılar, palamut ve istavritin bol olduğunu ancak hamsinin arzu edilen miktarda olmadığını ifade ediyor.

ERKEN KAPANAN SEZON

Sezonun sona ermesine az bir süre kala birçok balıkçı, sezonu erken kapatmışken bazıları da sona yaklaştıklarını dile getiriyor. Balıkçılar, 15 Nisan’dan itibaren gelecek sezon için tekne ve ağlarını bakım yapıp hazırlıklara başlayacaklarını kaydediyor. Ordulu balıkçı ve tekne sahibi Birol Karadeniz, “Sezon bu yıl palamut ile güzel geçti, hamsi az oldu. Bu nedenle biraz istavrite baktık, o da güzeldi. Şimdilik sezonu erken kapattık ve yeni sezon için hazırlıklar yapacağız” diyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK VURGUSU

Ordulu balıkçı Ali Karadeniz ise hem büyük hem de küçük balıkçılıkla geçimlerini sağladıklarını belirtiyor. Kalkan avının devam ettiğini kaydeden Karadeniz, “Sürdürülebilir balıkçılık için yasaklara uyulması çok önemli” diyerek balıkçı arkadaşlarına ricada bulunuyor. “Bu sezon palamut çok güzeldi ama hamsi zayıftı, yine de aç kalmadık, Allah bereket versin. Gelecek sezon için hazırlık yapacağız” şeklinde konuşuyor.