Ordulu Yüzücü Kuzey Set Çalışıyor. Altın Madalya Hedefiyle Yarışıyor. Antrenör Barış Set Destekliyor. Olimpiyat Madalyası En Büyük Hedef. Başarılar Devam Edecek Umutlarıyla. Macaristan’da Milli Takım Temsil Edecek.

ORDULU YÜZÜCÜ KUZEY SET’İN HEDEFLERİ

Ordulu milli yüzücü Kuzey Set, 26 Eylül’de Yunanistan’da gerçekleştirilecek Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması’nda başarı elde etmek için sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Altın Ordu’da yaşayan 15 yaşındaki Set, yüzme kariyerine, antrenör babası Barış Set’in desteğiyle adım atmış ve uluslararası alanda 3 madalya ile birlikte Türkiye şampiyonalarında farklı dereceler kazanmış durumda. Milli takıma 2023 yılında seçilme başarısı gösteren Set, geçen yıl Ordulu Kuzey Spor Kulübü’nden Galatasaray’a transfer oldu. Yıldızlar kategorisinde yer alacağı yarışmada altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

ANTRENMANLARINI DEVAM ETTİRİYOR

Kuzey Set, bulunduğu şehirdeki olimpik yüzme havuzunun bakıma alındığı dönemlerde antrenmanlarını yaşadığı sitenin havuzunda ve denizde gerçekleştiriyor. Antrenör babasıyla birlikte Yunanistan’daki yarışa hazırlanan Set, AA muhabirine, 5 yaşında başladığı yüzme sporuyla yaklaşık 10 yıldır ilgilendiğini ifade etti. Grand Prix 2024 Şampiyonası’nda 800 metre serbestte birinci, 200 metre kurbağalamada üçüncü ve Makedonya’da düzenlenen Uluslararası Açık Su Balkan Şampiyonası’nda ise ikincilik kazandığını vurguladı. Türkiye şampiyonalarında da çok sayıda farklı dereceler elde ettiğini belirten Set, bazı yarışmalarda Türkiye rekorları kırmayı başardığını da aktardı.

ALTIN MADALYA HEDEFİ

Yunanistan’daki Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması için yaptığı hazırlıklara dikkat çeken Kuzey Set, “Bu yarışta hedefim altın madalya kazanmak.” dedi. En büyük hedefinin her sporcu gibi Olimpiyat Oyunları’na katılmak olduğunu belirten Set, şu anki başarılarının bu hedefin bir parçası olduğunu ifade etti. “Benim bu sporda asıl hedefim olimpiyat madalyası.” diyerek bu konudaki kararlılığını ortaya koydu.

ANTRENÖR BABASINDAN DESTEK

Kuzey Set’in antrenör babası Barış Set, oğlunun hem havuz hem de açık su yüzücüsü olduğunu belirtti. Kuzey’in yüzmeye çok erken yaşlarda başladığını ifade ederek, bugün elde edilen başarıların meyvelerini topladıklarını söyledi. Barış Set, “Önceki yıllarda hedefimiz milli takıma seçilmekti. Bunu başardık ve daha sonra yurt dışındaki yarışmalarda madalya almak istedik. Bu hedefimizi de gerçekleştirmeye başladık.” şeklinde konuştu. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması’nın yaklaştığını belirten Set, “Burada hedefimiz madalya alarak ülkemize dönmek.” diye ekledi. Aynı zamanda Kuzey’in 28 Kasım’da Macaristan’da düzenlenecek Central European Countries Meet yarışında da milli takım ile Türkiye’yi temsil edeceğini vurguladı.