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Orduspor-Erciyes FK Maçını Kaan Kara Yönetecek

MAÇ DETAYLARI

TFF 3. Lig 4. Grup’un 21. haftasında gerçekleşecek olan Orduspor 1967 ve Erciyes 38 FK maçı, hakem Kaan Kara tarafından yönetilecek. Bu karşılaşma, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen haftalık program kapsamında yer alıyor ve yarın oynanacak.

HAKEM AÇIKLAMASI

TFF 3. Lig 4. Grup’ta oynanacak olan diğer maçlarda da hakem atamaları yapıldı. Erciyes 38 FK’nın Orduspor 1967 ile yapacağı mücadelede, hakem Kaan Kara’nın düdük çalacağı bilgisi resmi olarak duyuruldu. Maçın heyecanı, sporseverler arasında giderek artıyor.

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