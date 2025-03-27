Orduspor’un Eski Otobüsü Satışta

SATILIK OTOBÜS DUYURUSU

Süper Lig’de 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında yer alan Orduspor’un uzun yıllar ulaşımını sağlayan 1991 model, 52 AL 967 plakalı otobüsü, 300 bin TL’den satışa sunuldu. Çalışır durumda olmadığı ifade edilen otobüs için teklifler, 15 Ağustos 2025 tarihine kadar SGK İl Müdürlüğü’ne yapılacak.

KÜME DÜŞÜŞÜ VE MADDI ZORLUKLAR

2012-2013 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Orduspor, önemli rakiplerine karşı zaferler kazanmasına rağmen mali sıkıntılar nedeniyle düşüş yaşadı. 2011-12 sezonunu 42 puanla 14’üncü sırada tamamlayan ekip, 2012-13 sezonunda küme düştü. Maddi zorluklar sonrası, 2024-2025 sezonu başında Süper Amatör Lig’den çekilen kulüp, yeni sezonda 1’inci Amatör Lig’de bütün gücüyle mücadele edecek.