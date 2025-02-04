Örebro’da Okula Saldırı: 10 Ölü

İSVİÇRE POLİSİ SALDIRIDA KAYBEDİLENLERİ AÇIKLADI

İsveç’in Örebro kentindeki Risbergska Okulu’na düzenlenen silahlı saldırı sonrasında polis, toplamda 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırganın da hayatını kaybedenler arasında olduğu değerlendiriliyor.

YARALI SAYISI HAKKINDA YENİ BİR BİLGİ YOK

Polis, düzenlediği basın toplantısında daha önce 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu ancak hayatını kaybedenler dışında yaralı sayısıyla ilgili güncel bir bilgi paylaşmadı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri üzerinde çalışıldığını ifade eden polis, “Başka saldırı beklemiyoruz” dedi. Ayrıca saldırganın terör bağlantısının olmadığını belirtti.

DEĞERLENDİRMELER DEVAM EDİYOR

Polis, saldırganın yalnız hareket ettiğini düşünürken, soruşturmanın henüz başlangıç aşamalarında olduğunu vurguladı. Daha önceki açıklamalarında, saldırganın yaralananlar arasında yer aldığı belirtilmişti.