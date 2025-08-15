Örebro’da Silahlı Saldırı, İki Yaralı

İSVEÇ’TE SİLAHLI SALDIRI

İsveç’in Örebro kentinde, bir caminin yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Örebro Polisi, yerel saatle 13.45’te cami çevresinde silah sesleri duyulduğu yönünde bir ihbar aldıklarını bildirdi. Olay üzerine, polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti ve yaralıların olduğu belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Açıklamada, vatandaşların olay yerinden uzak durmaları gerektiği ifade edildi. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı, fakat olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi. Polis Sözcüsü Lars Hedelin, saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını da duyurdu.