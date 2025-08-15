Haberler

Örebro’da Silahlı Saldırı, İki Yaralı

İSVEÇ’TE SİLAHLI SALDIRI

İsveç’in Örebro kentinde, bir caminin yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Örebro Polisi, yerel saatle 13.45’te cami çevresinde silah sesleri duyulduğu yönünde bir ihbar aldıklarını bildirdi. Olay üzerine, polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti ve yaralıların olduğu belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Açıklamada, vatandaşların olay yerinden uzak durmaları gerektiği ifade edildi. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı, fakat olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi. Polis Sözcüsü Lars Hedelin, saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını da duyurdu.

ÖNEMLİ

Haberler

Karamürsel’de Orman Yangını Nedeniyle Boşaltma

Karamürsel'deki orman yangını nedeniyle Akçat köyü boşaltıldı. Yangını söndürmek için helikopterler ve arazözlerle yoğun bir mücadele sürdürülüyor.
Haberler

Kocaelispor, Samsunspor’la Yarın Oynayacak

Kocaelispor, 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor ile yeniden buluşacak. İki takım, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.