Organ Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi, organ bağışının önemi hakkında toplumsal farkındalığı artırmak için Cumhuriyet Meydanı’nda bir organ bağışı kampanyası standı açtı. Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Atilla Kuru, standa gelen vatandaşlara organ bağışının hayati önemini aktardı. Kuru, “Ülkemizde organ yetmezliğine bağlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Organ yetmezliği yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşması için organ bağışı oranlarının ve organ nakli sayılarının artması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

TOPLUMSAL DUYARLILIK GEREKİYOR

“Yaşama şansımız olmasa da yaşatma şansımızın var olduğunu bilmemiz gerekir.” diyen Dr. Kuru, organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. “Unutmayalım ki her organ bir hayattır. Peki, siz, hayat vermek ister misiniz?” ifadeleriyle vatandaşları bu önemli konuya dikkat çekmeye davet etti.

BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Etkinlikte, organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlara başvuru süreci hakkında bilgi verildi ve kayıt işlemleri gerçekleştirildi. Bu kampanya ile organ bağışının yaygınlaşması hedefleniyor ve böylece daha fazla insanın yaşamına dokunulması amaçlanıyor.

