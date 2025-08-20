Organ Bağışı Önemli, Hayat Kurtarır

ORGAN BAĞIŞI KAMPANYASI AÇILDI

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi, organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için Cumhuriyet Meydanı’nda bir kampanya standı açtı. Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Atilla Kuru, standı ziyaret edenlere organ bağışının hayati önemini aktardı.

ARTAN ORGAN NAKİL BEKLENTİLERİ

Kuru, “Ülkemizde organ yetmezliğine bağlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Organ yetmezliği yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşması için organ bağışı oranlarının ve organ nakli sayılarının artması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı. Dr. Kuru, “Yaşama şansımız olmasa da yaşatma şansımızın var olduğunu bilmemiz gerekir.” sözleriyle toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Etkinlikte, organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlara başvuru süreci hakkında bilgi verilirken, kayıt işlemleri de gerçekleştirildi. Dr. Kuru, “Unutmayalım ki her organ bir hayattır. Peki siz, hayat vermek ister misiniz?” diyerek vatandaşları organ bağışına teşvik etti.