Organ Nakli Sonrası Kuduzdan Ölüm Yaşandı

HASTA KUDUZ HASTALIĞINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık yetkilileri, organ nakli sonrası kuduz hastalığına yakalanan bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı sözcüsü Lynn Sutfin, Perşembe günü The Post gazetesine verdiği bilgiye göre, henüz kimliği açıklanmayan hasta Ocak ayında hayatını kaybetti. Hasta, Ohio’daki bir hastanede organ nakli olduktan yaklaşık bir ay sonra yaşamını yitirdi. Sutfin, “Yapılan sağlık araştırması, hastanın kuduz hastalığını kendisine nakledilen organ yoluyla kaptığını kesin olarak ortaya koydu” diye belirtti.

OLAYIN ARAŞTIRILMASI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, hastanın kimliğini veya hangi organın nakledildiğini açıklamaktan kaçındı. Michigan ve Ohio sağlık departmanları, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile iş birliği yaparak olayı inceleme altına aldı. CDC’nin Kuduz Laboratuvarı da teşhisi onayladı. Sağlık yetkilileri, hasta ile etkileşimde bulunan tüm bireyleri, özellikle sağlık çalışanlarını kuduz riski açısından değerlendirmeye aldı. Gerekli görülen durumlarda, temas sonrası koruyucu tedaviler uygulandı. Hasta, Ohio’nun Lucas İlçesi’ndeki bir sağlık kuruluşunda tedavi edildi ve orada hayata gözlerini yumdu.

TOPLUMSAL BULAŞMA RİSKİ YOK

Birden fazla eyalette yürütülen sağlık araştırması, toplum için herhangi bir bulaşma riskinin olmadığını tespit etti. Yetkililer, bu durumun sağlık sistemindeki güvenliği pekiştirdiğini vurguladı. Organ nakli sırasında dikkat edilmesi gereken sağlık standartlarının önemine dikkat çekerek, bu tip vakaların önüne geçebilmek için gerekli önlemlerin alınmasına vurgu yapıldı.