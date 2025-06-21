Organ Nakli, Umut ve Hayat Getirdi

20 YILDAN FAZLA KALP HASTALIĞI İLE MÜCADELE

Mudanya Üniversitesi’nde görev yapan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet H. Alpaslan, 50 yaşında ve 20 yıldan fazla kalp hastalığı ile mücadele ediyor. Durumu kötüleşince kalp yetmezliği belirtileri baş gösterdi. Kalp naklinin tek çözüm olacağı söylendikten sonra, uygun donör beklerken yaşamını sürdürebilmesi için yapay kalp pompası ile operasyon geçirdi. 4 yıldan fazladır organ sırası bekleyen Prof. Dr. Alpaslan, bu süre zarfında hastalarını ihmal etmedi ve hekimlik kariyerine devam etti.

KALP NAKLİ İÇİN BİLGİSİ VERİLDİ

4 ay önce sağlık durumu kötüleştiğinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne yatırıldı ve kritik bir ameliyat planlandı. 16 Haziran’da ise, yıllardır beklenen uygun organ bulundu ve nakil ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ümit Kervan, “Babalar gününde bir babaya verilebilecek en büyük ve en anlamlı hediye, hayat oldu” sözleriyle önemli bir mesaj verdi. Onun belirtilerine göre, kendisi de baba olan hekim için bu durum, bağışlanan organ sayesinde yeni bir yaşam fırsatı sağladı.

ORGAN BAĞIŞINDAKİ SIKINTILARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Prof. Dr. Kervan, verilen yaşam mücadelesinde organ bağışının önemine değinerek, “Hastamızın 2003 yılında ritim bozukluğu şikayeti başladı. Kalp yetmezliği gelişti ve 2020 yılında yapay kalp cihazı takılması gerekiyordu. Ülkemizde organ bağışının yetersizliği ile her yıl yaklaşık 1500 kişi nakil bekliyor, ama yalnızca 100 civarında kalp nakli yapılabiliyor” dedi. Ayrıca, donörlerin ailelerinin sadece dörtte birinin organ bağışını kabul ettiğini belirtti.

AMELİYAT SONRASI DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Ameliyat günü geldiğinde, Prof. Dr. Kervan, “Hastamız eski hayatına dönüş için büyük bir umut taşıyordu. İlk uyandığında gözyaşları ile tepki verdi. Onun duygularını tarif edemem. Tüm ekip olarak biz, hastalarımızın o umut dolu bakışlarıyla motive oluyoruz” ifadelerini kullandı. Eşi Ayşe Alpaslan ise, Babalar Günü’nde gerçekleştirilen naklin bir mucize olduğunu ve bu süreçte umudun tekrar doğduğunu ifade etti.

TOPLUMSAL FARKINDALIK İHTİYACI

Prof. Dr. Alpaslan, sadece kendisinin değil, çok sayıda hastanın bu durumda olduğunu dile getirerek, organ bağışı konusunda toplumda oluşan yanlış algıların kırılması gerektiğini vurguladı. Nakil bekleyen çocuklar ve gençlerin umut dolu bekleyişlerini paylaşarak, “Beyin ölümü gerçekleşmiş birinin, nakil için feda edildiği algısı yanlıştır. Bu konuda bilime güvenmek gerekiyor” diyerek düşüncelerini sonlandırdı.