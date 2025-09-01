Organize İşler Dizi Olarak Geliyor

YENİ DİZİ GELİYOR

Türk sinemasının en sevilen komedi serilerinden biri olan ‘Organize İşler’, bu kez dizi formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Daha önce 2019 yılında ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’ adlı filmle beyaz perdede yer alan serinin yeni yapımı ‘Organize İşler Karun Hazinesi’, dijital platform Netflix’te yayınlanacak.

ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Dizinin senaryosunu ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Dizi çekimleri 25 Eylül tarihinde başlayacak. Şenol Sönmez’in yöneteceği projeye BKM Film imza atıyor. Daha önce kadroya Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen gibi isimlerin katıldığı duyurulmuştu.

YENİ İSİMLER KATILIYOR

Yeni sezonda diziye katılan oyuncular arasında usta isimler de yer alıyor. Menderes Samancılar “Meftun Baba”, Şükran Ovalı “Efsun”, Onur Akbay “Ferit” ve Ersin Korkut “Şahbaz” karakterleriyle seyirciyle buluşacak.