Organize Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonlar Başarıyla Tamamlandı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılık, tefecilik ve uyuşturucu ticareti yapan 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üstünden yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da H.K.’nin, İzmir’de E.U.’nun, Kastamonu’da G.A.’nın, Diyarbakır’da M.F.Y.’nin, Manisa’da A.S.’nin, Tekirdağ’da Ö.Ö.’nün, Van’da C.Ç.’nin, Muğla’da M.T.’nin, Karaman’da H.B.’nin, Mersin’de A.F.U.’nun, Bitlis’te Ö.B.’nin elebaşılığını yaptığı 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda, 4,4 milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 90 şüpheli yakalandı” ifadelerini kullandı.

GÖRÜLEN OPERASYON DETAYLARI

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kom Daire Başkanlığı’nın koordinesinde, il jandarma komutanlıkları KOM şube müdürlüklerince, İstanbul, Muğla, Manisa, Diyarbakır, Kastamonu, İzmir, Karaman, Mersin, Bitlis, Tekirdağ ve Van’da gerçekleştirilen bu operasyonlarda yakalanan şüphelilerin çeşitli suçlar işlediği ortaya çıktı. Şüphelilerin, İstanbul’da para karşılığında sürücü kurslarındaki kursiyerlerin yerine ehliyet sınavlarına başka kişilerin girmelerini sağladığı, Muğla’da sahte borsa uygulamalarıyla dolandırıcılık yaptığı, Manisa’da alkollü yakalanan sürücülere sahte rapor düzenlediği, Diyarbakır’da uyuşturucu maddelerini gizli yollarla dağıttığı, Kastamonu’da sahte lastik ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Ayrıca, Karaman, Mersin, Bitlis, Tekirdağ ve Van’da ekonomik açıdan zor durumda olan vatandaşlara yüksek faizle tefecilik yaptığı tespit edildi.

SÜREKLİ DEVAM EDECEK MÜCADELE

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı operasyonların kararlılıkla süreceğini belirterek, “Yakalanan şüphelilerin, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak’, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’, ‘Nüfuzunu Kötüye Kullanma’, ‘Görevi Kötüye Kullanma’, ‘Suç Delillerini Yok Etme’, ‘Gizleme veya Değiştirme’, ‘Rüşvet, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık’, ‘Uyuşturucu İmal ve Ticareti ile Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’ suçlarıyla savcılıklarca soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, sahte sürücü belgeleri, çek-senetler, banka-kredi kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.” dedi. Ayrıca, Yerlikaya, operasyonları koordine eden valilere, cumhuriyet başsavcılıklarına, jandarma komutanlarına ve MASAK çalışanlarına teşekkür etti.