Organize Suç Örgütüne Operasyon Düzenlendi

OPERASYONUN DETAYLARI

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, organize suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Baskınlar, belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda; 13 adet uyuşturucu hap, 13 gram kenevir tohumu, 4 gram bonzai, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sırasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden, organize suç örgütünün lideri T.Ç. ile birlikte A.K., Y.Ç., M.T., Ş.Ç., H.K. ve M.K. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.